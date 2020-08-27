Восемь игроков белорусского клуба заразились коронавирусом, ближайший матч команды перенесен

Матч 15-го тура первой лиги Белоруссии «Орша» — «Слоним-2017» перенесли с минувшей субботы на более поздний срок. По данным «Прессбола», у восьми игроков гостей выявлен коронавирус.

По этой же причине сдвинут с ближайших выходных на неопределенное время матч 1/16 финала Кубка страны «Слоним-2017» — «Неман». Чемпионат Белоруссии — единственный в Европе, который не был приостановлен из-за пандемии коронавируса.