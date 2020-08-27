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Новости   //    Футбол   //    Белоруссия. Высшая лига

Восемь игроков белорусского клуба заразились коронавирусом, ближайший матч команды перенесен

03:02
В Белоруссии переносят матчи из-за коронавируса. Фото «Прессбол».
В Белоруссии переносят матчи из-за коронавируса. Фото «Прессбол».
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Матч 15-го тура первой лиги Белоруссии «Орша» — «Слоним-2017» перенесли с минувшей субботы на более поздний срок. По данным «Прессбола», у восьми игроков гостей выявлен коронавирус.

По этой же причине сдвинут с ближайших выходных на неопределенное время матч 1/16 финала Кубка страны «Слоним-2017» — «Неман». Чемпионат Белоруссии — единственный в Европе, который не был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Дополнительная информация:

https://www.pressball.by/news/football/365461

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