«Витебск» с Чаловым-старшим проиграл «Славии», несмотря на гол сына Гуренко

«Славия» одержала волевую победу над «Витебском» в матче 7-го тура чемпионата Белоруссии — 3:2. Три очка команде из Мозыря принес вышедший на замену Максим Слюсарь. Украинец вышел на замену в середине второго тайма и сделал дубль на 87-й и 88-й минуте.

В составе «Витебска» отличился Артем Гуренко, сын бывшего защитника «Локомотива» Сергея Гуренко. 90 минут отыграл старший брат форварда ЦСКА Федора Чалова Даниил.

За «Славию» также вышли на поле россяине: Никита Мельников, Егор Потапов и Юрий Недашковский. Ворота команды защищал Михаил Барановский, отыгравший в России 16 лет.

Чемпионат Белоруссии

Высшая лига

7-й тур

«Витебск» — «Славия» — 2:3 (0:1)

Голы: Нар, 33 — с пенальти (0:1). Гуренко, 52 (1:1). Николаэску, 65 (2:1). Слюсар, 87 (2:2). Слюсар, 88 — с пенальти (2:3).

«Витебск»: Сороко, Чалов, Клопоцкий, Скитов, Назаренко, Каленчук, Волков, Гуренко, Николаэску, Кариока, Матвеенко.

«Славия»: Барановский, Недашковский, Потапов, Ковалевский (Слюсар, 71), Пантя, Тымонюк (Малькевич, 89), Котляров, Костров, Раевский, Мельников (Василевич, 50), Нар.

Предупреждения: Волков, 41. Скитов, 61. Раевский, 64. Клопоцкий, 87.

Судья: Цинкевич.

3 мая. Витебск. Стадион ЦСК «Витебский».