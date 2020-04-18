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«Витебск» с Чаловым-старшим победил чемпиона Белоруссии «Динамо»

19:59

«Витебск» обыграл брестское «Динамо» в матче 5-го тура чемпионата Белоруссии. В составе победителей 90 минут отыграл Даниил Чалов, старший брат форварда ЦСКА Федора Чалова. Чемпионов Белоруссии на поле вывел с капитанской повязкой экс-хавбек «Рубина» Сергей Кисляк.

Чемпионат Белоруссии

Высшая лига

5-й тур

«Витебск» — «Динамо» — 1:0 (0:0)

Гол: Николаэску, 86 — с пенальти.

«Витебск»: Сороко, Чалов, Клопоцкий, Скитов, Назаренко, Каленчук, Волков (Николаэску, 78), Вандерсон, Гуренко, Кариока (Жулиу Сезар, 90+1), Матвеенко.

«Динамо»: Павлюченко, Хачериди, Печенин (Веретило, 23), Кики, Кисляк, Кривец (Садовский, 68), Гордейчук, Нойок, Юзепчук, Милевский (Павловец, 77), Шевченко.

Предупреждения: Кики, 27. Кривец, 60. Нойок, 86.

Удаления: Кики, 73. Хачериди, 85.

Судья: Чистов.

18 апреля. Витебск. Стадион ЦСК «Витебский».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/belorus/highest/2020/

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