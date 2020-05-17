«Витебск» с братом Чалова сыграл вничью с «Белшиной»

«Белшина» и «Витебск» сыграли вничью в матче 9-го тура чемпионата Белоруссии — 1:1. В составе бобруйцев появились три россиянина — Михаил Башилов, Кирилл Маляров и Андрей Бежонов. За «Витебск» сыграли два представителя России — Илья Васильев и Даниил Чалов, старший брат форварда ЦСКА Федора Чалова. Кроме того, в составе гостей вышел Артем Гуренко, сын экс-защитника «Локомотива» Сергея Гуренко.

«Витебск» поднялся в таблице на девятое место, «Белшина» замыкает таблицу, не одержав ни одной победы.

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9-й тур

«Белшина» — «Витебск» — 1:1 (0:0)

Голы: Глебко, 62 — с пенальти (1:0). Жулиу Сезар, 78 (1:1).

«Белшина»: Туранок, Нечаев, Одеоибо, Соланович, Ясюкевич, Башилов, Рекиш, Глебко, Бордуков (Нивалду, 56. Маляров, 68), Кучинский (Бежонов, 46), Ковель.

«Витебск»: Гущенко, Чалов, Клопоцкий, Жулиу Сезар, Скитов, Назаренко (Ксенофонтов, 60), Каленчук, Вандерсон, Гуренко, Кариока, Матвеенко (Васильев, 79).

Предупреждения: Кучинский, 4. Бордуков, 9. Назаренко, 17. Кариока, 25. Матвеенко, 29. Башилов, 30. Жулиу Сезар, 32. Нечаев, 47. Ясюкевич, 82. Глебко, 90+4.

Удаление: Ясюкевич, 90.

Судья: Гораютин.

17 мая. Бобруйск. Стадион «Спартак».