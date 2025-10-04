В «МЛ Витебске» опровергли информацию о возможном назначении Семина

Руководитель «МЛ Витебск» Артем Леонов в комментарии для «СЭ» опроверг информацию о возможном назначении Юрия Семина на пост главного тренера команды.

Ранее издание Football.by сообщило, что 78-летний российский специалист прибудет на переговоры в начале следующей недели.

«Переговоров с Семиным не было», — сказал Леонов «СЭ».

Семин не работает на тренерской должности с сентября 2021 года. Последним его клубом был «Ростов». Также специалист возглавлял сборную России, «Локомотив», «Анжи», московское «Динамо» и другие команды.

Вместе с «Локомотивом» Семин трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок и три раза — Суперкубок страны.