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Новости   //    Футбол   //    Белоруссия. Высшая лига

В Белоруссии пока не намерены прерывать чемпионат. Завтра — 3-й тур

14:17
Чемпионат Белорусии. Фото ФК БАТЭ
Чемпионат Белорусии. Фото ФК БАТЭ
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Пресс-секретарь Федерации футбола Белоруссии Александр Алейник сообщил «СЭ», что на сегодняшний день нет никакого решения о приостановке чемпионата в связи с пандемией коронавируса.

В последние дни ряд игроков белорусских клубов и болельщики выразили обеспокоенность складывающейся в стране ситуацией и заявили, что они опасаются продолжать сезон.

— На сегодняшний день никаких решений о приостановке чемпионата нет. Завтра должен стартовать третий тур, — сказал Алейник.

Третий тур чемпионата Белоруссии откроется в пятницу матчем «Белшина» — «Городея». (Виталий Айрапетов)

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