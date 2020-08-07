Матч 21-го тура чемпионата Белоруссии между минским «Динамо» и «Смолевичами» перенесен, сообщает пресс-служба «Динамо».

Встреча должна была состояться сегодня, 7 августа, однако было принято решение перенести ее на 14 августа. Матч «Динамо» против «Крумкачы» в 1/16 финала Кубка Белоруссии, запланированный на 14 августа, перенесен на более поздний срок.

9 августа в Белоруссии состоятся выборы президента страны.