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Новости   //    Футбол   //    Белоруссия. Высшая лига

В Белоруссии перенесли два матча из-за подозрения на коронавирус у футболистов

17:27
Матч между «Минском» и «Неманом» перенесен из-за коронавируса. Фото ФК «Минск»
Матч между «Минском» и «Неманом» перенесен из-за коронавируса. Фото ФК «Минск»
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Сегодня, 11 мая, Бюро Исполнителного комитета Ассоциации «Белорусская федерация футбола» (АБФФ) приняло решение о переносе матча 9-го тура Высшей лиги между «Минском» и «Неманом». Об этом сообщается на официальном сайте АБФФ.

Данное решение было принято в связи с тем, что у игроков «Минска» наблюдается подозрение на коронавирус. У одного из футболистов есть симптомы. Встреча «Минск» — «Неман» должна была пройти в Минске 15 мая в 18.00. Игра перенесена на более поздний срок.

Также был перенесен матч 5-го тура первой лиги «Арсенал» — ГОБЖД из-за подозрения у игрока на наличие коронавируса. Встреча должна была состояться 16 мая.

Дополнительная информация:

https://abff.by/news/article/matc-minsk-i-neman-grodno-perenesen

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