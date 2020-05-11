В Белоруссии перенесли два матча из-за подозрения на коронавирус у футболистов

Сегодня, 11 мая, Бюро Исполнителного комитета Ассоциации «Белорусская федерация футбола» (АБФФ) приняло решение о переносе матча 9-го тура Высшей лиги между «Минском» и «Неманом». Об этом сообщается на официальном сайте АБФФ.

Данное решение было принято в связи с тем, что у игроков «Минска» наблюдается подозрение на коронавирус. У одного из футболистов есть симптомы. Встреча «Минск» — «Неман» должна была пройти в Минске 15 мая в 18.00. Игра перенесена на более поздний срок.

Также был перенесен матч 5-го тура первой лиги «Арсенал» — ГОБЖД из-за подозрения у игрока на наличие коронавируса. Встреча должна была состояться 16 мая.