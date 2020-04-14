В Белоруссии хотят транслировать матчи первой лиги на зарубежную аудиторию

Матчи первой лиги чемпионата Белоруссии могут быть показаны за границей, заявил председатель местной федерации футбола (АБФФ) Владимир Базанов. Старт турнира во втором по рангу дивизионе запланирован на 17 апреля. Матчи высшей лиге показывают в ряде стран, в том числе в России.

— Стартует ли первая лига? Все будет зависеть от ситуации. Разберемся в начале недели. Пытаемся продвинуть, чтобы смотрели за рубежом первую лигу, — цитирует Базанова Tribuna.com.

Чемпионат Белоруссии — единственный футбольный европейский чемпионат, который не был прерван из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, в мире зафиксированы 1 980 736 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших —125 011 человек, выздоровело — 465 792.

По данным Роспотребнадзора всего на день 14 апреля в России зарегистрировано 21 102 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 170 летальных исходов, выздоровели 1694 человека.