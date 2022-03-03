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Белоруссия. Высшая лига

Сегодня, 16:00

УЕФА запретил белорусским сборным и клубам проводить в стране международные матчи

Иван Торопцев
Корреспондент

УЕФА запретил белорусским сборным и клубам проводить матчи турниров под эгидой организации в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Все домашние матчи белорусских сборных и команд перенесены на нейтральные поля.

На игры, где белорусские сборные и клубы будут номинальными хозяевами, не будут допускаться зрители.

Источник: https://tass.ru/sport/13951595
Футбол
Сборная Белоруссии по футболу
УЕФА
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