УЕФА запретил белорусским сборным и клубам проводить в стране международные матчи
УЕФА запретил белорусским сборным и клубам проводить матчи турниров под эгидой организации в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА.
Все домашние матчи белорусских сборных и команд перенесены на нейтральные поля.
На игры, где белорусские сборные и клубы будут номинальными хозяевами, не будут допускаться зрители.
Источник: https://tass.ru/sport/13951595
Новости
16 ноя 2021 22:22
1
27 окт 2021 22:44
10
14 окт 2021 23:28
6
8 окт 2021 23:38
3
21 сен 2021 17:47
4