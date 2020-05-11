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Новости   //    Футбол   //    Белоруссия. Высшая лига

У игрока «Минска» подозрение на коронавирус. Тренировки команды отменены

02:46
Игорь Шлойдо. Фото «Прессбол»
Игорь Шлойдо. Фото «Прессбол»
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Генеральный директор «Минска» Игорь Шлойдо подтвердил, что у одного из футболистов появились симптомы коронавируса. Он не попал в заявку команды на матч с «Городеей».

— К сожалению, у одного из игроков появились подозрения на коронавирус, -цитирует Шлойдо «Прессбол». — Его состояние нормально, но есть симптомы. Поэтому сделан тест, ждем результата. Пока все тренировки команды отменены, будет обследование всех, кто имеет отношение к главной команде.

По последним данным Worldometers, в Белоруссии зарегистрировано 22 973 случая заражения коронавирусом. Умерших — 131 человек, выздоровело — 6 406.

Дополнительная информация:

https://www.pressball.by/news/football/356874

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