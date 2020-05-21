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Новости   //    Футбол   //    Белоруссия. Высшая лига

У двух игроков «Торпедо-БелАЗ» подозрение на коронавирус: сегодня команда проведет матч

16:29
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Игроки «Торпедо-БелАЗ» защитник Максим Бордачев и полузащитник Андрей Хачатурян подозреваются на коронавирус, сообщает Tribuna.com.

По сведениям источника, футболисты не сыграют в матче 10-го тура чемпионата Белоруссии с «Неманом», который пройдет сегодня в 19:00 мск.

По последним данным, в Белоруссии зафиксирован 33 371 заболевший коронавирусом, 185 человек умерло, 12 057 выздоровело.

Дополнительная информация:

https://by.tribuna.com/football/1085665344.html

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