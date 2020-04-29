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Тренер «Шахтера» Вернидуб: «Такие игры добавляют драйва для всего чемпионата Белоруссии»

22:43
Юрий Вернидуб. Фото "Прессбол".
Юрий Вернидуб. Фото "Прессбол".
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Главный тренер солигорского «Шахтера» Юрий Вернидуб поделился впечатлениями после матча 1/2 финала Кубка Белоруссии против брестского «Динамо» (4:2). В первом матче его команда уступила 0:2 и по сумме двух игр уступила сопернику.

— Хорошая встреча, — цитирует Вернидуба «Прессбол». — Я думаю, такие игры добавляют драйва для всего чемпионата Беларуси. Больше мне сказать нечего. Могу низкий поклон адресовать тем людям, которые пришли, поддержали команду даже в это время, в этот час. Ну а футболистам низкий поклон за ту игру, за ту самоотдачу, что показали. Не хватило чуть-чуть, бывает. Самое важное, мы показали, что мы команда. Я горжусь каждым из своих футболистов.

В финале брестское «Динамо» сыграет с БАТЭ, который обыграл «Славию» (2:0, 0:1).

Дополнительная информация:

https://www.pressball.by/news/football/355987

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