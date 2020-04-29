Тренер брестского «Динамо» Ковальчук объяснил поражение от «Шахтера»

Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук поделился впечатлениями после ответного матча 1/2 финала Кубка Белоруссии против «Шахтера» (2:4). В первом матче его команда победила 2:0 и по сумме двух игр вышла в финал.

«Понятно, что действовали по счету первого матча, — цитирует Ковальчука «Прессбол». — Хотя, как вы помните, еще тогда мы должны были закрывать наше противостояние, но эти два гола сыграли нам плохую службу в первом тайме. Во многом это наша вина, что «Шахтер» за 5-6 минут забил нам три гола и почувствовал этот азарт, прилив сил, а мы наоборот. Это чисто психология. Проиграли матч, но выиграли противостояние, поэтому в финале мы. Я сказал ребятам спасибо, потому что концовка была, вы сами видели, достаточно нервная».

В финале «Динамо» сыграет с БАТЭ, который обыграл «Славию» (2:0, 0:1).