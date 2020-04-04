Тренер БАТЭ Альшевский объяснил неудачный старт сезона

Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский после домашней победы над «Рухом» (1:0) в матче 3-го тура чемпионата Белоруссии объяснил, почему команда неудачно начала сезон. Первые два матча БАТЭ проиграл.

— С чем связываете неудачный старт в сезоне?

— С не совсем выразительной игрой и недостаточным количеством голевых моментов. Не радовала реакция на пропущенные мячи, чтобы пытаться претендовать на победы.

— Адаптировались ли на новой должности?

— У меня есть нормальный контакт с игроками, хороший микроклимат, невзирая на два поражения. Обстановка позитивная. Некоторое напряжение присутствовало, но не более того, — цитирует тренера «Прессбол».

Чемпионат Белоруссии — единственный в Европе, который не был приостановлен из-за пандемии коронавируса.