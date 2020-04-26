«Торпедо-БелАЗ» с двумя россиянами сыграл вничью с «Рухом»
«Торпедо-БелАЗ» сыграло вничью с «Рухом» — 0:0. В составе клуба из Жодино вышли два россиянина — Виталий Устинов и Дмитрий Яшин.
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6-й тур
«Торпедо-БелАЗ» — «Рух» — 0:0
«Торпедо-БелАЗ»: Бушма, Бордачев, Н.Степанов, Устинов, Яшин, Юсов (Горбачик, 71), Габриэл Рамос, Премудров (Липе Велозу, 60), Хачатурян, Афанасьев (Николаевич, 46), Д.Антилевский.
«Рух»: Нечаев, Виллиам, Рахманов, Гайдучик, Седько (Концевой, 78), Мигунов, Васильев, Гречихо, Андроник (Тихоновский, 28), Чиж (Петренко, 66), Диалло.
Предупреждения: Н.Степанов, 34. Седько, 49. Тихоновский, 52. Гречихо, 67. Хачатурян, 90+2.
Удаление: Тихоновский, 90+3.
Судья: Чистов.
26 апреля. Жодино. Стадион «Торпедо».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/belorus/highest/2020/