«Торпедо-БелАЗ» с двумя россиянами сыграл вничью с «Рухом»

«Торпедо-БелАЗ» сыграло вничью с «Рухом» — 0:0. В составе клуба из Жодино вышли два россиянина — Виталий Устинов и Дмитрий Яшин.

Чемпионат Белоруссии

Высшая лига

6-й тур

«Торпедо-БелАЗ» — «Рух» — 0:0

«Торпедо-БелАЗ»: Бушма, Бордачев, Н.Степанов, Устинов, Яшин, Юсов (Горбачик, 71), Габриэл Рамос, Премудров (Липе Велозу, 60), Хачатурян, Афанасьев (Николаевич, 46), Д.Антилевский.

«Рух»: Нечаев, Виллиам, Рахманов, Гайдучик, Седько (Концевой, 78), Мигунов, Васильев, Гречихо, Андроник (Тихоновский, 28), Чиж (Петренко, 66), Диалло.

Предупреждения: Н.Степанов, 34. Седько, 49. Тихоновский, 52. Гречихо, 67. Хачатурян, 90+2.

Удаление: Тихоновский, 90+3.

Судья: Чистов.

26 апреля. Жодино. Стадион «Торпедо».