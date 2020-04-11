«Торпедо-БелАЗ» прервало победную серию «Энергетика-БГУ» и возглавило чемпионат Белоруссии

«Торпедо-БелАЗ» обыграло «Энергетик-БГУ» в матче 4-го тура чемпионата Белоруссии. Это позволило клубу из Жодино выйти в лидеры таблицы, сместив с первой строчки своего сегодняшнего соперника. В трех первых турах «Энергетик-БГУ» не потерял ни одного очка.

В составе победителей вышли два россиянина — бывший основной защитник «Рубина» Виталий Устинов и Дмитрий Яшин.

Чемпионат Белоруссии

Высшая лига

4-й тур

«Торпедо-БелАЗ» — «Энергетик-БГУ» — 2:0 (0:0)

Голы: Хачатурян, 55 (1:0). Габриэл Рамос, 66 (2:0).

«Торпедо-БелАЗ»: Бушма, Устинов, Бордачев, Яшин, Степанов, Афанасьев (Николаевич, 64), Хачатурян, Премудров, Габриэл Рамос, Антилевский (Липе Велозу, 79), Горбачик (Юсов, 62).

«Энергетик-БГУ»: Садовский, Свирепа, Сокол, Шкурдюк, Юдчиц (Гирс, 70), Мавату, Носко, Совпель (Умаров, 59), Тве, Яхшибоев, Атеменг (Бакич, 46).

Предупреждения: Совпель, 11. Носко, 17. Габриэл Рамос, 45. Гирс, 77. Бакич, 85.

Судья: Шимусик.

11 апреля. Жодино. Стадион «Торпедо».