«Торпедо-БелАЗ» победило «Смолевичи». В матче сыграли шесть россиян

«Торпедо-БелАЗ» обыграло «Смолевичи» в 11-м туре чемпионата Белоруссии — 2:1. В составах обеих команд на поле вышло по три россиянина. За хозяев сыграли вратарь Алексей Козлов, бывший основной защитник «Рубина» Виталий Устинов и Дмитрий Яшин. В составе «Смолевичей» на поле появились Муталип Алибеков, Константин Котов и Алексей Турик.

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11-й тур

«Торпедо-БелАЗ» — «Смолевичи» — 2:1 (1:1)

Голы: Макаров, 15 (0:1). Габриэл Рамос, 34 (1:1). Жевнеров, 67 — в свои ворота (2:1).

«Торпедо-БелАЗ»: Козлов, Устинов, Яшин, Алисейко, Степанов, Юсов, Премудров (Николаевич, 68), Капленко, Габриэл Рамос, Липе Велозу (Левицкий, 75), Горбачик (Антилевский, 62).

«Смолевичи»: Гомелько, Жевнеров, Алибеков, Василенок, Котов (Щегрикович, 83), Вакулич (Турик, 68), Барсуков, Бутаревич, Макаров, Мухамедов (Джигеро, 71), По.

Предупреждения: Мухамедов, 25. Гомелько, 82. Алибеков, 85. Жевнеров, 89. Турик, 90.

Судья: Стецурин.

29 мая. Жодино. Стадион «Торпедо».