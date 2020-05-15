«Торпедо-БелАЗ» обыграл «Городею» и вышел на первое место

«Торпедо-БелАЗ» в матче 9-го тура чемпионате Белоруссии обыграл «Городею» со счетом 3:1.

Дубль в составе клуба из Жодино на счету Липе Велозу, еще один гол забил Андей Хачатурян. Гости ответили точным ударом Лазара Сайчича. На 31-й минуте «Городея» осталась вдесятером после удаления Станислава Сазоновича.

После этого матча «Торпедо-БелАЗ» с 18 очками вышел на первое место в турнирной таблице, «Городея» с 11 очками — на 11-й строчке.

Белоруссия: Высшая лига

9-й тур

«Торпедо-БелАЗ» — «Городея» — 3:1 (1:0)

Голы: Липе Велозу, 26 (1:0). Липе Велозу, 53 (2:0). Сайчич, 74 (2:1). Хачатурян, 77 (3:1).

Нереализованный пенальти: Сайчич, 74 (вратарь)

«Торпедо-БелАЗ»: Сямук, Устинов, Бордачев, Яшин, Алисейко, Хачатурян (Левицкий, 88), Капленко, Николаевич (Антилевский, 71), Габриэл Рамос, Липе Велозу, Горбачик (Юсов, 69).

«Городея»: Довгялло, Павлючек, Сазанович, Сорокин (Воловик, 79), Шестиловский, Позняк, Йоксимович, Шибун (Байдук, 41), Пушняков, Архипов (Яскович, 58), Сайчич.

Предупреждения: Сазанович, 14. Липе Велозу, 18. Йоксимович, 38. Николаевич, 45+2.

Удаление: Сазанович, 31.

Судья: Наумов (Белоруссия).

15 мая. Жодино. Стадион «Торпедо».