«Темные времена». Милевский в маске высказался о коронавирусе
18:34
Форвард брестского «Динамо» Артем Милевский опубликовал новое фото в своем Instagram. На фотографии он стоит в лифте, на лице у него маска.
— Темные времена. Берегите своих, — написал Милевский.
Чемпионат Белоруссии — единственный европейский футбольный европейский чемпионат, который не был прерван из-за пандемии коронавируса.
По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 1 870 076 человек. Зафиксировано 116 052 летальных исхода от инфекции, вылечились 441 323 человека.
В России, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 18 328 случаев заражения, 1 470 человек выздоровели, 148 — умерли.
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