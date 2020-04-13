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Новости   //    Футбол   //    Белоруссия. Высшая лига

«Темные времена». Милевский в маске высказался о коронавирусе

18:34
Артем Милевский.
Артем Милевский.
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Форвард брестского «Динамо» Артем Милевский опубликовал новое фото в своем Instagram. На фотографии он стоит в лифте, на лице у него маска.

— Темные времена. Берегите своих, — написал Милевский.

Чемпионат Белоруссии — единственный европейский футбольный европейский чемпионат, который не был прерван из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 1 870 076 человек. Зафиксировано 116 052 летальных исхода от инфекции, вылечились 441 323 человека.

В России, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 18 328 случаев заражения, 1 470 человек выздоровели, 148 — умерли.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/B-6-E-qlLOs/

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