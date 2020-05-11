Статистика по коронавирусу в Белоруссии на 11 мая: количество заболевших, умерших и вылечившихся

По последним данным Worldometers на 11 мая, в Белоруссии всего выявлено 23 906 случаев заражения коронавирусом. Умерших — 135 человек, выздоровело — 6 531.

Согласно информации на сайте, 92 заболевших находятся в критическом состоянии. Белоруссия занимает 25-е место среди всех стран в мире по количеству людей, заразившихся COVID-19.

Лидирует по числу заболевших — США (1 369 998), на второй строчке — Испания (268 143). Третья — Великобритания (223 060), четвертая — РФ (221 344).

По последним данным Worldometers на 11 мая, всего выявлен 4 218 049 случаев заражения коронавирусом. Умерших — 284 748 человек, выздоровело — 1 506 743.