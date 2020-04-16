«Спасибо докторам». Игроки минского «Динамо» поддержали врачей в борьбе с коронавирусом

Футболисты минского «Динамо» перед матчем 5-го тура чемпионата Белоруссии против «Немана» (2:0) поддержали врачей и медработников в борьбе с коронавирусом.

Игроки вышли в футболках с надписью «Спасибо докторам».

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 2 053 279 человек. Зафиксирован 132 951 летальный исход от инфекции, вылечились 508 387 человек. В Белоруссии заболели 4 204 человека, 40 погибло, 203 выздоровели.