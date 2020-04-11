«Слуцк» сыграл вничью с «Витебском»

«Слуцк» дома сыграл вничью с «Витебском» (1:1) в матче 4-го тура чемпионата Белоруссии. Встреча прошла в Слуцке.

В составе гостей отличился форвард Ион Николаеску, у «Слуцка» единственный гол забил нападающий Абдул Гафар.

«Витебск» с 7 очками занимает третье место в турнирной таблице высшей лиги. «Слуцк» — 7 баллов и вторая строчка.

Белоруссия: Высшая лига

4-й тур

«Слуцк» — «Витебск» — 1:1 (0:1)

Голы: Николаэску, 31 (0:1). Абдул Гафар, 62 (1:1).

«Слуцк»: Панкратов, Трубило, Коанда, Образов, Чеботаев, Бала (Короев, 90+1), Велько (Бобко, 79), Козлов, Семенов, Тетеренко, Абдул Гафар (Сердюк, 70).

«Витебск»: Сороко, Клопоцкий, Жулиу Сезар, Скитов, Назаренко, Каленчук, Вандерсон, Гуренко, Николаэску (Волков, 66), Кариока (Теверов, 78), Матвеенко (Кац, 75).

Предупреждения: Семенов, 12. Кариока, 35. Велько, 56. Бала, 57. Скитов, 61.

Судья: Красников (Белоруссия).

11 апреля. Слуцк. Стадион Городской.