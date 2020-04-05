«Слуцк» одержал волевую победу над «Ислочью»

«Слуцк» обыграл «Ислочь» в выездном матче 3-го тура чемпионата Белоруссии — 3:2. По ходу встречи хозяева вели со счетом 2:1, но гости вырвали победу.

Российский игрок «Слуцка» Марат Бураев был удален в концовке встречи за две желтые карточки. В стартовом составе «Ислочи» появился Сандро Цвейба, сын экс-защитника сборной России Ахрика Цвейбы.

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3-й тур

«Ислочь» — «Слуцк» — 2:3 (0:1)

Голы: Коанда, 16 (0:1). Макась, 48 (1:1). Макась, 58 (2:1). Семенов, 61 (2:2). Абдул Гафар, 74 — с пенальти (2:3).

«Ислочь»: Хаткевич, Концевой, Карпович (Папуш, 78), Янушкевич, Рыбак, Стефен, Патоцкий, Цвейба (Януш, 65), Комаровский, Макась, Янсане.

«Слуцк»: Панкратов, Трубило, Коанда (Анюкевич, 71), Образов, Чеботаев, Такулов, Бураев, Велько, Козлов, Семенов, Абдул Гафар (Сердюк, 80).

Предупреждения: Янушкевич, 56. Бураев, 71. Макась, 80. Сердюк, 84.

Удаление: Бураев, 87.

Судья: Дмитриев.

5 апреля. Минск. Стадион ФК «Минск».