«Слуцк» объявил о сборе средств через краудфандинг

Белорусский клуб «Слуцк» начал собирать средства через краудфандинг, сообщается на официальном сайте.

После двух матчей в чемпионате Белоруссии «Слуцк» занимает шестое место, имея в активе три очка.

— В сложившейся ситуации клубом принято решение о начале процедуры краудфандинга, в котором могут поучаствовать болельщики со всего мира, — говорится в сообщении на сайте клуба. — С сегодняшнего дня каждый из вас сможет внести свой вклад в развитие футбола в Слуцке.

Руководство клуба ни в коем случае не снимает с себя обязательств по поиску и привлечению спонсоров и продолжает активно заниматься данным вопросом.

Клуб обещает отправить каждому болельщику, который сделает пожертвование на сумму от 10 евро, подарок из имеющейся в наличии атрибутики (от автограф-карты до сувенирной футболки с автографами футболистов) в зависимости от суммы.

Каждую неделю мы будем отчитываться о ходе краудфандинга и называть имена тех, кто нам помог. К сожалению, из-за пандемии коронавируса мы не можем отправить подарки по всему миру.

По мере стабилизации ситуации с пандемией список стран будет расширяться. Администрация клуба в обязательном порядке вышлет атрибутику, когда появится такая возможность.