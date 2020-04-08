«Славия» с тремя россиянами в составе обыграла БАТЭ в 1/2 финала Кубка Белоруссии

В первом матче 1/2 финала Кубка Белоруссии «Славия» (Мозырь) обыграла БАТЭ (1:0).

Единственный мяч на 11-й минуте забил украинец Юрий Пантя. В составе клуба из Мозыря весь матч отыграли три россиянина — вратарь Михаил Барановский, защитник Егор Потапов и форвард Никита Мельников. Ответная игра пройдет в Борисове 29 апреля.

Кубок Белоруссии. 1/2 финала

Первый матч

«Славия» — БАТЭ — 1:0 (1:0)

Гол: Пантя, 11.

«Славия»: Барановский, Пантя, Потапов, Тымонюк, Жук, Котляров (Костров, 74), Шевченко, Раевский (Ковалевский, 83), Чухлей (Сенько, 88), Мельников, Нар.

БАТЭ: Щербицкий, Копитович, Филипенко, А.Филипович, Настич, Видлюмссон, Драгун, Стасевич, Яблонский (Мукам, 72), Милич (Нехайчик, 64), Скавыш (Дубаич, 80).

Предупреждения: Котляров, 6. А.Филипович, 9. Милич, 28. Тымонюк, 38. Потапов, 60. Нар, 62. Мукам, 80. Жук, 90+1.

Судья: Севостьяник.

8 апреля. Мозырь. Стадион «Юность».