«Славия» обыграла «Белшину», забив победный гол на 90-й минуте

«Славия» вырвала победу у «Белшины» в матче 11-го тура чемпионата Белоруссии. Бобруйский клуб повел 2:0 к 24-й минуте, но команда из Мозыря отыграла один мяч до перерыва, на 78-й минуте сравняла счет, а вырвала победу благодаря голу на 90-й минуте.

В составе «Белшины» на поле появились трое россиян: Михаил Башилов, Кирилл Маляров и Андрей Бежонов. За «Славию» сыграли два представителя России Юрий Недашковский и Егор Потапов. Ворота команды защищал Михаил Барановский, игравший в России с 2002 по 2018 год.

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11-й тур

«Белшина» — «Славия» — 2:3 (2:1)

Голы: Башилов, 16 (1:0). Соланович, 24 (2:0). Недашковский, 33 (2:1). Ковель, 78 — в свои ворота (2:2). Нар, 90 (2:3).

«Белшина»: Туранок, Нечаев, Одеоибо, Соланович (Барковский, 82), Ясюкевич, Башилов, Рекиш (Бордуков, 46), Глебко, Маляров (Бежонов, 61), Кучинский, Ковель.

«Славия»: Барановский, Недашковский, Потапов, Пантя, Чухлей, Котляров (Шевченко, 46), Жук, Костров (Слюсар, 46), Мякиш (Ковалевский, 55), Нар, Теттех.

Предупреждения: Глебко, 22. Недашковский, 43. Башилов, 54. Бордуков, 67. Нечаев, 69. Шевченко, 81.

Судья: Красников.

30 мая. Бобруйск. Стадион «Спартак».