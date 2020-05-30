«Славия» обыграла «Белшину», забив победный гол на 90-й минуте
«Славия» вырвала победу у «Белшины» в матче 11-го тура чемпионата Белоруссии. Бобруйский клуб повел 2:0 к 24-й минуте, но команда из Мозыря отыграла один мяч до перерыва, на 78-й минуте сравняла счет, а вырвала победу благодаря голу на 90-й минуте.
В составе «Белшины» на поле появились трое россиян: Михаил Башилов, Кирилл Маляров и Андрей Бежонов. За «Славию» сыграли два представителя России Юрий Недашковский и Егор Потапов. Ворота команды защищал Михаил Барановский, игравший в России с 2002 по 2018 год.
Чемпионат Белоруссии
Высшая лига
11-й тур
«Белшина» — «Славия» — 2:3 (2:1)
Голы: Башилов, 16 (1:0). Соланович, 24 (2:0). Недашковский, 33 (2:1). Ковель, 78 — в свои ворота (2:2). Нар, 90 (2:3).
«Белшина»: Туранок, Нечаев, Одеоибо, Соланович (Барковский, 82), Ясюкевич, Башилов, Рекиш (Бордуков, 46), Глебко, Маляров (Бежонов, 61), Кучинский, Ковель.
«Славия»: Барановский, Недашковский, Потапов, Пантя, Чухлей, Котляров (Шевченко, 46), Жук, Костров (Слюсар, 46), Мякиш (Ковалевский, 55), Нар, Теттех.
Предупреждения: Глебко, 22. Недашковский, 43. Башилов, 54. Бордуков, 67. Нечаев, 69. Шевченко, 81.
Судья: Красников.
30 мая. Бобруйск. Стадион «Спартак».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/belorus/highest/2020/