«Славия» и «Торпедо-БелАЗ» голов не забили, в матче сыграли четыре россиянина

«Славия» и «Торпедо-БелАЗ» сыграли вничью в матче 8-го тура чемпионата Белоруссии — 0:0. В составе клуба из Мозыря вышли россияне Егор Потапов и Юрий Недашковский. За жодинскую команду сыграли их соотечественники Дмитрий Яшин и Виталий Устинов.

Чемпионат Белоруссии

Высшая лига

8-й тур

«Славия» — «Торпедо-БелАЗ» — 0:0

«Славия»: Барановский, Недашковский, Потапов, Малькевич, Ковалевский (Сенько, 76), Пантя, Тымонюк, Котляров (Теттех, 81), Костров (Слюсар, 67), Раевский, Нар.

«Торпедо-БелАЗ»: Бушма, Устинов, Бордачев, Яшин, Степанов (Липе Велозу, 46), Хачатурян, Премудров, Капленко, Габриэл Рамос, Антилевский (Юсов, 59), Горбачик (Николаевич, 80).

Предупреждения: Потапов, 38. Габриэл Рамос, 43. Липе Велозу, 60. Ковалевский, 66. Капленко, 77.

Судья: Щербаков.

9 мая. Мозырь. Стадион «Юность».