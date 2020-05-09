«Славия» и «Торпедо-БелАЗ» голов не забили, в матче сыграли четыре россиянина
«Славия» и «Торпедо-БелАЗ» сыграли вничью в матче 8-го тура чемпионата Белоруссии — 0:0. В составе клуба из Мозыря вышли россияне Егор Потапов и Юрий Недашковский. За жодинскую команду сыграли их соотечественники Дмитрий Яшин и Виталий Устинов.
Чемпионат Белоруссии
Высшая лига
8-й тур
«Славия» — «Торпедо-БелАЗ» — 0:0
«Славия»: Барановский, Недашковский, Потапов, Малькевич, Ковалевский (Сенько, 76), Пантя, Тымонюк, Котляров (Теттех, 81), Костров (Слюсар, 67), Раевский, Нар.
«Торпедо-БелАЗ»: Бушма, Устинов, Бордачев, Яшин, Степанов (Липе Велозу, 46), Хачатурян, Премудров, Капленко, Габриэл Рамос, Антилевский (Юсов, 59), Горбачик (Николаевич, 80).
Предупреждения: Потапов, 38. Габриэл Рамос, 43. Липе Велозу, 60. Ковалевский, 66. Капленко, 77.
Судья: Щербаков.
9 мая. Мозырь. Стадион «Юность».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/belorus/highest/2020/