«Славия» и «Городея» разошлись миром

В матче 10-го тура чемпионата Белоруссии «Славия» принимала «Городею». Команды так и не выявили победителя — встреча закончилась со счетом 1:1.

Белоруссия: Высшая лига

10-й тур

«Славия М» — «Городея» — 1:1 (0:1)

Голы: Яскович, 30 (0:1). Чухлей, 61 — с пенальти (1:1).

«Славия М»: Барановский, Недашковский, Потапов, Пантя, Чухлей, Котляров (Сенько, 57), Жук, Костров, Раевский (Мякиш, 80), Нар, Теттех.

«Городея»: Довгялло, Павлючек, Сорокин, Байдук, Позняк (Шестиловский, 40), Игнатенко (Воловик, 70), Йоксимович, Пушняков, Яскович, Архипов (Баглай, 90+2), Сайчич.

Предупреждения: Игнатенко, 21. Теттех, 42. Котляров, 53. Пантя, 58. Пушняков, 60. Сорокин, 79. Костров, 86.

Судья: Гораютин (Белоруссия).

22 мая. Мозырь. Стадион «Юность».