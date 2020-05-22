«Славия» и «Городея» разошлись миром
В матче 10-го тура чемпионата Белоруссии «Славия» принимала «Городею». Команды так и не выявили победителя — встреча закончилась со счетом 1:1.
Белоруссия: Высшая лига
10-й тур
«Славия М» — «Городея» — 1:1 (0:1)
Голы: Яскович, 30 (0:1). Чухлей, 61 — с пенальти (1:1).
«Славия М»: Барановский, Недашковский, Потапов, Пантя, Чухлей, Котляров (Сенько, 57), Жук, Костров, Раевский (Мякиш, 80), Нар, Теттех.
«Городея»: Довгялло, Павлючек, Сорокин, Байдук, Позняк (Шестиловский, 40), Игнатенко (Воловик, 70), Йоксимович, Пушняков, Яскович, Архипов (Баглай, 90+2), Сайчич.
Предупреждения: Игнатенко, 21. Теттех, 42. Котляров, 53. Пантя, 58. Пушняков, 60. Сорокин, 79. Костров, 86.
Судья: Гораютин (Белоруссия).
22 мая. Мозырь. Стадион «Юность».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/belorus/highest/2020/