Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский рассказал о конфликте с форвардом брестского «Динамо» Артемом Милевским.

— До казахстанского клуба вы трудились в брестском «Динамо», однако всего несколько недель. Что пошло не так?

— Президент «Динамо» был фанатом Валерия Лобановского, хотел видеть в своей команде тот футбол. А я четко понимал, что с имеющимся набором возрастных футболистов мы не сможем получить такую игру. Надо обновлять состав. Человеку, который не слишком глубоко погружен в футбол, это непросто понять. Он помнит Артема Милевского талантливым 18-19-летним парнем, а в Бресте ему уже было 34-35. Если я от ветерана начинаю требовать прессинг, то понятно, что будут конфликты. Менталитет зрелых футболистов поменять очень сложно, у них сложились свои взгляды, перестроить их на современный лад проблематично. И это касалось не только тактики, но и дисциплины, правильной подготовки к тренировкам. Переубедить ряд футболистов оказалось сложно, поэтому решили, что лучше расстаться.

— Какие выводы сделали из той истории?

— Я тщательно анализировал произошедшее. Считаю, в команде делал все правильно. Знал, что будет давление прессы, люди не поймут моего отношения к лидерам. Но если бы я этого не сделал, дал слабину, то потерял бы уважение в коллективе. И молодые футболисты поняли бы, что тренер здесь — никто. Лидеры должны быть примером как на поле, так и за его пределами. В «Кайрате» работаю со звездой уровня повыше, чем Милевский, Вагнер Лав выступал за сборную Бразилии. Человек в 36 лет профессионально относится к своему организму, выкладывается на тренировках и в матчах, внимательно слушает тренера. Так что если и сделал какой-то вывод, то такой: идя в клуб, нужно четко представлять, с кем предстоит работать, сможешь ли ты с имеющимся составом поставить тот футбол, который ты представляешь сам, и который хочет видеть руководитель. Многие мечтают играть в позиционный футбол, как «Барселона» или «МанСити», но набор игроков этого не предполагает. А ты вынужден требовать то, что футболист не умеет, загоняя его в стрессовую ситуацию. Естественно, все это надо обговаривать заранее.

В «Кайрате», скажем, тоже поначалу было определенное сопротивление нашим идеям, потребовалось время, чтобы их принять. Но уже к концу первого сезона ситуация заметно улучшилась. А потом сели с президентом, обсудили дальнейшие шаги, договорились, кого надо менять, с кем идти дальше, а кого добавить. И уже с начала нового чемпионата были единым целым, сплоченным коллективом. Постарались, чтобы все выучили русский язык, была налажена коммуникация. Чтобы даже в ресторане не было постоянных соседей за столом, а ребята менялись. И нам работалось очень легко, футболисты с желанием учились чему-то новому. (Константин Алексеев)