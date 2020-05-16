«Шахтер» Вернидуба победил «Славию»

Солигорский «Шахтер» победил «Славию» в 9-м туре чемпионата Белоруссии — 2:0. Ворота команды бывшего хавбека «Зенита» Юрия Вернидуба защищал экс-голкипер «Оренбурга» Александр Гутор. Также в составе команды вышел бывшие футболисты «Амкара» Сергей Баланович и Дарко Бодул.

В воротах «Славии» играл 37-летний Михаил Барановский, проведший 16 лет в России, а также на поле появились россияне Юрий Недашковский и Никита Мельников.

Чемпионат Белоруссии

Высшая лига

9-й тур

«Шахтер» — «Славия» — 2:0 (1:0)

Голы: Лисакович, 30 (1:0). Баланович, 87 (2:0).

«Шахтер»: Гутор, Сачивко, Антич, Бегунов, Баланович (Булычев, 90+1), Кендыш, Селява, Сзоке, Диасамидзе (Бодул, 70), Лисакович, Иванович (Подстрелов, 70).

«Славия»: Барановский, Недашковский, Потапов, Малькевич, Ковалевский, Пантя (Слюсар, 68), Тымонюк, Котляров (Мельников, 57. Василевич, 76), Костров, Раевский, Нар.

Предупреждения: Потапов, 26. Малькевич, 32. Баланович, 55. Диасамидзе, 59. Сзоке, 85. Барановский, 90.

Удаление: Малькевич, 72.

Судья: Севостьяник.

16 мая. Солигорск. Стадион «Строитель».