«Шахтер» совершил невероятный камбэк, но не вышел в финал Кубка Белоруссии

Солигорский «Шахтер» обыграл брестское «Динамо» (4:2) в ответном матче 1/2 финала Кубка Белоруссии. В первом матче «Динамо» победило 2:0. По сумме двух матчей брестский клуб пробился в финал.

По ходу игры динамовцы вели со счетом 2:0. Отличились Павел Савицкий и Михаил Гордейчук. В ответ «Шахтер» забил четыре мяча. Голы в свой актив записали Игор Иванович, Виталий Лисакович (дважды, один с пенальти) и Дмитрий Подстрелов. Для выхода в финал клуб из Солигорска должен был забить пятый мяч, но это ему не удалось.

В финале «Динамо» сыграет с победителем пары БАТЭ — «Славия».

Кубок Белоруссии. 1/2 финала

Ответный матч

«Шахтер» (Солигорск) — «Динамо» (Брест) — 4:2 (0:2)

Голы: Савицкий, 19 (0:1). Гордейчук, 38 (0:2). Иванович, 58 (1:2). Лисакович, 60 (2:2). Лисакович, 66 — с пенальти (3:2). Подстрелов, 74 (4:2).

«Шахтер»: Гутор, Антич, Сачивко, Бурко, Политевич (Хадаркевич, 6), Кендыш, Сзоке, Баланович (Подстрелов, 46), Селява (Бодул, 61), Иванович, Лисакович.

«Динамо»: Игнатович, Кики, Павловец, Веретило, Быков, Кисляк, Юзепчук, Савицкий, Гордейчук, Милевский (Шевченко, 54. Кривец, 81), Лаптев (Садовский, 88).

Предупреждения: Селява, 16. Гутор, 20. Лаптев, 24. Игнатович, 73. Кендыш, 90+2. Савицкий, 90+2. Юзепчук, 90+4.

Судья: Щербаков.

29 апреля. Солигорск. Стадион «Строитель».

Первый матч — 0:2