«Шахтер» под руководством экс-игрока «Зенита» разгромил «Белшину» с тремя россиянами

«Шахтер» разгромил «Белшину» в матче 10-го тура чемпионата Белоруссии — 4:0. Команду из Солигорска возглавляет бывший хавбек «Зенита» Юрий Вернидуб. Ворота команды защищал экс-голкипер «Оренбурга» Александр Гутор.

В составе бобруйского клуба вышло четверо россиян: Михаил Башилов и Кирилл Маляров в стартовом составе, а также Андрей Бежонов и Роман Салимов — на замену.

Чемпионат Белоруссии

Высшая лига

10-й тур

«Шахтер» — «Белшина» — 4:0 (1:0)

Голы: Бегунов, 21 (1:0). Подстрелов, 77 (2:0). Подстрелов, 81 (3:0). Бодул, 88 (4:0).

«Шахтер»: Гутор, Сачивко, Антич, Бегунов, Хадаркевич, Баланович, Кендыш, Селява, Диасамидзе (Бодул, 46), Лисакович (Лулаку, 80), Иванович (Подстрелов, 70).

«Белшина»: Туранок, Нечаев, Одеоибо, Соланович, Башилов, Рекиш (Бежонов, 81), Глебко, Маляров, Бордуков (Салимов, 78), Кучинский, Ковель (Барковский, 86).

Предупреждения: Маляров, 54. Башилов, 69. Кендыш, 73.

Судья: Лашук.

22 мая. Солигорск. Стадион «Строитель».