«Шахтер» под руководством экс-игрока «Зенита» разгромил «Белшину» с тремя россиянами
«Шахтер» разгромил «Белшину» в матче 10-го тура чемпионата Белоруссии — 4:0. Команду из Солигорска возглавляет бывший хавбек «Зенита» Юрий Вернидуб. Ворота команды защищал экс-голкипер «Оренбурга» Александр Гутор.
В составе бобруйского клуба вышло четверо россиян: Михаил Башилов и Кирилл Маляров в стартовом составе, а также Андрей Бежонов и Роман Салимов — на замену.
Чемпионат Белоруссии
Высшая лига
10-й тур
«Шахтер» — «Белшина» — 4:0 (1:0)
Голы: Бегунов, 21 (1:0). Подстрелов, 77 (2:0). Подстрелов, 81 (3:0). Бодул, 88 (4:0).
«Шахтер»: Гутор, Сачивко, Антич, Бегунов, Хадаркевич, Баланович, Кендыш, Селява, Диасамидзе (Бодул, 46), Лисакович (Лулаку, 80), Иванович (Подстрелов, 70).
«Белшина»: Туранок, Нечаев, Одеоибо, Соланович, Башилов, Рекиш (Бежонов, 81), Глебко, Маляров, Бордуков (Салимов, 78), Кучинский, Ковель (Барковский, 86).
Предупреждения: Маляров, 54. Башилов, 69. Кендыш, 73.
Судья: Лашук.
22 мая. Солигорск. Стадион «Строитель».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/belorus/highest/2020/