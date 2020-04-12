Сергей Ташуев: «Не смейтесь над чемпионатом Белоруссии, мы сами с огромными деньгами не выходим в евровесну»

Одним из главных героев дня в спортивном информационном пространстве сегодня стал бывший главный тренер солигорского «Шахтера» Сергей Ташуев. Он, в частности, заявил следующее: «Сегодня белорусский футбол по уровню выше российского». Мы позвонили 61-летнему специалисту, чтобы узнать, правильно ли его поняли журналисты.

— Не совсем понимаю, почему вокруг моих слов поднимается такой шум, — удивляется Ташуев. — Я же имел в виду чистой воды математику. Сравните, какие деньги вкладываются в российский футбол, а какие- в белорусский. Просто сопоставьте бюджеты клубов. При этом я бы не сказал, что разница между чемпионата велика.

— Невелика?

— А вы внимательно присмотритесь к чемпионату Белоруссии. Есть интересные игроки, тренеры, которые потом работают в РПЛ. Я прежде всего имел в виду такое понятие как «цена-качество», а не спортивные показатели. Вот и все. Читайте между строк. По вложению денег и отдаче разница действительно небольшая. Такова моя мысль. Я же знаю бюджеты белорусских клубов. У лидеров — всего 6 миллионов долларов в год! Представляете? А у середняков может быть и 500 тысяч или миллионов. Всего лишь миллион. Кто же в РПЛ будет работать за такие суммы? А по цене-качеству разница небольшая. Я же спокойно обыгрывал российские команды на сборах, когда тренировал «Шахтер». Да, мастерство футболистов «Зенита», «Локомотива», наверное, выше в два раза, чем у белорусских игроков. Но если смотреть глобально и брать в расчет вложенные средства, то пропасти никакой нет!

— Средняя зарплата в чемпионате Белоруссии — 2-3 тысячи долларов в месяц. Считаете, что и в РПЛ нужно значительно снизить заплаты?

— Я ни к чему не призываю! Это не мое дело. Просто, на мой взгляд, надо с уважением относиться ко всем людям. Неважно, кто перед тобой стоит — уборщица или директор фирмы. Я вот в первую очередь об этом. В Белоруссии футболисты играют за довольно небольшие деньги, а уровень мастерства у них нормальный. Не настолько сильно отличается от российского.

— При этом повидавший многое на своем веку Вячеслав Колосков назвал чемпионат Белоруссии порнографией...

— Не хочется обсуждать каждую реплику. Это личное дело человека. Я свое мнение вам высказал. Надо относиться с уважением и не переходить красную линию. В России тоже хватает проблем. Нам надо развивать детский футбол, поднимать мастерство. Мы ничего не выигрываем, не выходим в евровесну с такими огромными деньгами... Так что давайте в первую очередь смотреть на себя, а не смеяться над соседями. Я поработал в Белоруссии, мне там в целом понравилось.

Полностью интервью с Ташуевым — в ближайшее время на сайте «СЭ»