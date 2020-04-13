Сергей Ковальчук: «В чемпионате Белоруссии за счет мастерства никого не обыграешь»

Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук прокомментировал победу над «Ислочью» (3:1) в матче четвертого тура чемпионата Белоруссии.

— Прежде всего, хотелось поздравить жителей нашего города, болельщиков, ветеранов — всех тех, кто причастен к становлению нашего клуба, с юбилеем, с 60-летием! — приводит слова Ковальчука официальный сайт клуба. — Говорили ребятам, что надо устроить праздник, пускай сейчас и немного зрителей на стадионе, но это можно понять. Бились на победу, несмотря на то, что первыми пропустили. В перерыве сказал, что моменты есть, надо просто быть наглее, надо поувереннее действовать при реализации. Я верил, что отдача должна быть. Поэтому спасибо ребятам за отношение, мне сегодняшняя игра понравилась в плане настроя, желания. Очень хотели выиграть, поэтому молодцы.

Есть ли ощущение, что с каждым матчем команда прибавляет? В принципе, да. Пока не хочется загадывать наперёд, чтобы не сглазить. Вижу, что уже движения другие. Понятно, что в нашем чемпионате чисто за счет мастерства никого не обыграешь. Но я видел горящие глаза ребят, поэтому доволен.