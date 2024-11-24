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Гуренко о сборной Белоруссии: «Игра в атаке — полная беда»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший футболист «Локомотива» и сборной Белоруссии Сергей Гуренко оценил игру национальной команды в последних матчах Лиги наций.

«Есть положительные моменты — команда играет дисциплинированно, организованно в обороне, при потере все садятся за линию мяча, стараются действовать компактно, выдавливать соперника, чего не было раньше.

Игра в атаке оставляет желать лучшего. Полная беда. За шесть матчей только три гола, мало голевых моментов. С этим надо что-то делать. Находить баланс между обороной и атакой», — цитирует Гуренко Legalbet.by.

Сборная Белоруссии с 7 очками заняла третье место в групповом турнире Лиги C, уступив первые две строчки Северной Ирландии (11) и Болгарии (9).

Источник: Legalbet.by
Сергей Гуренко
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Сборная Белоруссии по футболу
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