Сергей Гуренко покинул минское «Динамо»

Минское «Динамо» расторгло контракт с главным тренером команды Сергеем Гуренко, сообщает официальный сайт клуба.

— По соглашению сторон расторгнут контракт с главным тренером минского «Динамо» Сергеем Гуренко, — говорится в заявлении на сайте «Динамо». — После матча 4-го тура чемпионата Белоруссии (в этом матче «Динамо» уступило «Городее» со счетом 0:1 — прим. «СЭ») Гуренко просил рассмотреть вариант расторжения контракта по соглашению сторон, однако согласился на просьбу руководства клуба продолжит работу с командой еще на одну игру. «Динамо» искренне благодарит Сергея Витальевича и его тренерский штаб за проделанную работу в этот трудный период времени. Мы желаем ему успехов в дальнейшем продолжении тренерской карьеры.

Гуренко возглавлял «Динамо» с июня 2019 года, вместе с командой он занял 4-е место в турнирной таблице чемпионата Белоруссии-2019. Команда неудачно стартовала в сезоне-2020, после 5 туров занимая лишь 12-е место в таблице с 6 очками.