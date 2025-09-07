Полузащитник Чобанов рассказал об интересе «Жироны»: «Было общение, но все сошло на нет»

Полузащитник минского «Динамо» и молодежной сборной России Руслан Чобанов в комментарии для «СЭ» рассказал об интересе от «Жироны». В марте об этом написал журналист Дмитрий Егоров.

«Была ситуация в аэропорту Колумбии: спортивный директор «Жироны» Кике Карсель подошел ко мне и попросил номер. Дальше было общение, но все сошло на нет. Наверное, из-за политических вопросов эта история не получила продолжения. Был интерес, но ничего более. Очень приятно, что такой клуб обратил на меня внимание, знает про меня и даже следил», — сказал Чобанов «СЭ».

Чобанов в этом сезоне выступает за минское «Динамо» на правах аренды из «Краснодара». 21-летний хавбек — воспитанник академии «быков».