Российский полузащитник Короев покинул «Слуцк»

«Слуцк» расстался с российским полузащитником Аланом Короевым. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Контракт был расторгнут по соглашению сторон.

22-летний футболист в текущем сезоне провел 11 матч за «Слуцк» в чемпионате Белоруссии. Команда занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 21 очко в 19 матчах.