Российский полузащитник Короев покинул «Слуцк»
16:00
«Слуцк» расстался с российским полузащитником Аланом Короевым. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Контракт был расторгнут по соглашению сторон.
22-летний футболист в текущем сезоне провел 11 матч за «Слуцк» в чемпионате Белоруссии. Команда занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 21 очко в 19 матчах.
Дополнительная информация:
http://sfc-slutsk.by/publications/poluzaschitnik-alan-koroev-pokinul-slutsk-2020-08-04
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...