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Российский полузащитник Короев покинул «Слуцк»

16:00
&quot;Слуцк&quot; попрощался с Аланом Короевым. Фото ФК "Слуцк".
&quot;Слуцк&quot; попрощался с Аланом Короевым. Фото ФК "Слуцк".

«Слуцк» расстался с российским полузащитником Аланом Короевым. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Контракт был расторгнут по соглашению сторон.

22-летний футболист в текущем сезоне провел 11 матч за «Слуцк» в чемпионате Белоруссии. Команда занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 21 очко в 19 матчах.

Дополнительная информация:

http://sfc-slutsk.by/publications/poluzaschitnik-alan-koroev-pokinul-slutsk-2020-08-04

Чемпионат Белоруссии по футболу: турнирная таблица, календарь и результаты матчей, расписание и трансляции, анонсы и обзоры игр

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