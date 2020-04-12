Полузащитник «Слуцка»: «В раздевалке прокрутили установку Слуцкого, старались следовать»

Полузащитник «Слуцка» Егор Семенов поделился впечатлениями от матча 4-го тура чемпионата Белоруссии против «Витебска» (1:1).

Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий дал установку клубу, созвучному с его фамилией.

— В принципе, готовился более ответственно к четвертому туру, — приводит слова Семенова «Прессбол». — Но мы вничью сыграли. Плюс вчера еще мотивация была — от «Красавы» и Леонида Слуцкого.

— Удивились, что они такой ролик сняли?

- Да! Молодцы, что уделили нам внимание. Дали нам еще какой-то инфоповод. Потому что у нас не все гладко, все знают, с финансовой ситуацией в клубе. Поэтому нам любое внимание сейчас ценно.

- Следовали установке Слуцкого или восприняли все в шутку?

- Даже в раздевалке прокрутил Виталий Павлов отрывок. Как бы для эмоций, поднять настроение и боевой дух команды. Старались следовать и добиться положительного результата. Старались с Козловым быть похожими на бразильцев. Но не всегда получалось.

- Мяч не передерживали, как требовал Слуцкий?

— Вроде нет. Это уже тренерам судить, но я старался не передерживать.