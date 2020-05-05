Полузащитник «Слуцка» признался, что в команде ждали остановки чемпионата

Украинский полузащитник «Слуцка» Юрий Тетеренко рассказал, как в команде реагировали на ситуацию с коронавирусом. Несмотря на пандемию, чемпионат Белоруссии не был остановлен.

«Когда все начали прекращать чемпионаты, то и у нас, если честно, уже все сидели на чемоданах и ждали, когда скажут, что турнир ставят на паузу, — цитирует футболиста SportArena. — Но в последний момент решили, что чемпионат у нас будет по расписанию. Конечно, я хотел играть, ведь столько времени мы тренировались, проходили сборы в Турции — и тут мы уже без футбола ...

Была обеспокоенность вирусом, но минимальная: все ребята у нас живут на базе и ни с кем не контактируют. Честно говоря, я мало слежу за ситуацией с коронавирусом в Слуцке. В нашей команде все здоровы, и в городе нет паники относительно этого, все живут повседневной жизнью. Некоторые ходят в масках, некоторые — нет. Я даже думаю, что большинство людей обходятся без них, надевают только в магазинах".

«Слуцк» лидирует в чемпионате Белоруссии, имея в активе 16 очков в семи матчах.