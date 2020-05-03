Непомнящий не считает чемпионат Белоруссии второсортным турниром

Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился своим мнением о чемпионате Белоруссии. Это единственный европейский чемпионат, который не был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

«Я не отношу себя к футбольным снобам и не говорю о чемпионате Белоруссии, что это турнир второго сорта, — цитируют Непомнящего «РИА Новости». — Мне кажется, уровень развития белорусского футбола находится там, где находится, но клубы, играющие там, очень грамотные, хорошо обученные с хорошо выстроенной игрой. Другое дело, что, мол, не хватает им Лионеля Месси и Криштиану Роналду, но ничего страшного.

В чемпионате Белоруссии непредсказуемые результаты, это важный момент. Прошлогодние лидеры вдруг оказываются ниже, другие команды тоже работают и готовы к тому, чтобы биться и сражаться. Поэтому я себя отношу к тем, кто с уважением и с симпатией относится к этому чемпионату. Нельзя сказать, что это чемпионат второго сорта.

Не знаю, как там обстоит дело с коронавирусом, потому что оттуда не так много информации. Но, я думаю, там власти и руководство — здравомыслящие люди, они понимают всю серьезность ситуации. Если там нет ничего катастрофического, то все нормально, пусть играют".

По данным Worldometer, общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 3 497 910 человек. Зафиксировано 244 973 летальных исхода, 1 126 705 человек выздоровели.