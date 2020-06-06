«Неман» победил «Славию», серб Марушич сделал хет-трик
«Неман» обыграл «Славию» в матче чемпионата Белоруссии — 3:1. Хет-трик оформил серб Зоран Марушич.
В составе клуба из Мозыря сыграл россиянин Юрий Недашковский, за «Неман» — его соотечественник Андрей Васильев. Ворота «Славии» защищал Михаил Барановский, выступавший в России 16 лет.
Чемпионат Белоруссии
Высшая лига
12-й тур
«Славия» — «Неман» — 1:3 (1:1)
Голы: Марушич, 19 (0:1). Нар, 31 (1:1). Марушич, 75 (1:2). Марушич, 86 (1:3).
«Славия»: Барановский, Недашковский, Ковалевский (Костров, 40), Пантя, Тымонюк, Чухлей, Жук, Шевченко, Нар, Василевич (Слюсар, 46), Теттех (Котляров, 69).
«Неман»: Курганский, Васильев, Стойкович, Забелин, Лешко, Жуковский (Кантария, 58), Легчилин, Якимов, Марушич (Иванов, 88), Рассадкин (Яблонский, 71), Кадимян.
Предупреждения: Легчилин, 60. Шевченко, 73.
Судья: Щербаков.
6 июня. Мозырь. Стадион «Юность».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/belorus/highest/2020/