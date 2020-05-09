«Неман» и «Рух» забили 6 голов на двоих

«Рух» обыграл «Неман» в выездном матче 8-го тура чемпионата Белоруссии — 4:2. В составе хозяев появились два россиянина — Олег Мурачев и Андрей Васильев.

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8-й тур

«Неман» — «Рух» — 2:4 (0:2)

Голы: В.Васильев, 4 (0:1). Гречихо, 15 (0:2). Седько, 55 — с пенальти (0:3). Кадимян, 68 (1:3). Андроник, 90 (1:4). Кадимян, 90+1 (2:4).

«Неман»: Дударь, А.Васильев, Мурачев, Стойкович, Забелин, Лешко, Легчилин, Якимов (Яблонский, 58), Коваль (Марушич, 62), Рассадкин (Жуковский, 46), Кадимян.

«Рух»: Нечаев, Рахманов, Гайдучик, Колпачук (Тихоновский, 84), Виллиам, Андроник, Седько (Чиж, 88), Гречихо, Концевой, В.Васильев, Диалло (Богомольский, 72).

Предупреждения: Гайдучик, 35. В.Васильев, 51. Лешко, 69. Андроник, 82. Легчилин, 87.

Удаление: В.Васильев, 86.

Судья: Коронец.

9 мая. Гродно. Стадион ЦСК «Неман».