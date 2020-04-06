«Нельзя это называть порнографией». Агент Новиков ответил критикам чемпионата Белоруссии

Футбольный агент Сергей Новиков, специалист по чемпионату Белоруссии, дал интервью «СЭ», в котором отметил, что участники турнира пока находятся не в самой оптимальной форме.

— Главный вывод, который вы сделали по итогам первых трех туров?

— В прошлом году 7-8 команд были примерно одного уровня. Матчи получались более агрессивными, осмысленными. Может, сказывался антураж, присутствие на трибунах болельщиков. Это подстегивало футболистов.

А в этом сезоне уровень первенства, откровенно говоря, неприятно удивляет. Команды показывают какой-то беззубый футбол. И это не только мое мнение, но и всех специалистов, которые следят за чемпионатом. Мне сейчас некоторые звонят и спрашивают: «А что у вас всегда так играют»? Но я согласен с Александром Глебом. Нельзя это называть порнографией, как выразился Вячеслав Колосков. Это только начало сезона, команды еще разыграются

— Думаете?

— Да. Пока огорчает другое. Нет ярких индивидуальностей. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Новикова — здесь