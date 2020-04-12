Нехайчик отказался комментировать свой гол прямым ударом с углового

Полузащитник БАТЭ Павел Нехайчик поделился впечатлениями от победы над «Минском» (3:0) в матче чемпионата Белоруссии. Экс-хавбек забил прямым ударом с углового. БАТЭ одержал вторую победу подряд после двух поражений на старте сезона.

— Все мы прекрасно понимаем, что старт для БАТЭ получился, мягко говоря, неудачным, если не сказать более грубыми словами, — цитирует «Прессбол» Нехайчика. — Но на то были причины, которые не позволяли нам показывать более качественный футбол и по содержанию, и по результату.

— Ваш удар с углового — действие, отработанное на тренировках?

— Пусть останется без комментариев.