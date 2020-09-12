«Не можем больше молчать». 93 футболиста Белоруссии записали обращение

93 белорусских футболиста, включая игроков сборной страны, записали видеообращение с осуждением насилия в стране. Игроки местного и зарубежных чемпионатов, члены сборных призвали остановить насилие и напомнили о правах человека в связи с действиями силовых ведомств против демонстрантов и митингующих.

В число подписавшихся вошли и бывшие футболисты российских клубов, включая Станислава Драгуна («Крылья Советов», «Динамо», «Оренбург»), Павла Нехайчика («Динамо», «Томь», «Оренбург»), Егора Филипенко («Спартак», «Сибирь») и других.

Среди 93 подписавшихся отсутствуют представители минского и брестского «Динамо».