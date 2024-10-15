Футбол
Белоруссия
Новости
Таблица Календарь / результаты
Главная
Футбол
Белоруссия. Высшая лига

Сегодня, 15:47

Нападающий БАТЭ Омиртаев: «Перешел из бокса в футбол, потому что люблю эту игру»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий сборной Казахстана и белорусского БАТЭ Оралхан Омиртаев рассказал о том, как попал в футбол.

«Знакомство с футболом было очень забавным. Зимой мы пришли на очередную тренировку по боксу, но ее отменили. Параллельно в зале занимались футболисты и тренер пригласил нас поиграть с ними в футбол, потому что у них не хватало людей.
После того раза меня заметил их футбольный тренер и позвал меня заниматься к ним. Не было такого, что меня с детства водили на футбольную секцию. Я просто перешел из бокса в футбол, потому что очень сильно любил играть в эту игру», — рассказал Омиртаев Meta-ratings.kz.

Омиртаев является воспитанником карагандинского «Шахтера». В данный момент нападающий выступает за БАТЭ, в котором забил четыре гола в восьми матчах чемпионата Беларуси.

Источник: Meta-ratings.kz.
ФК БАТЭ
Чемпионат Белоруссии по футболу: турнирная таблица, календарь и результаты матчей, расписание и трансляции, анонсы и обзоры игр
Читайте также
Кошмарная дисциплина, боль, унижение. И хет-трик Пакетта. Что произошло в матче КХЛ «Динамо» - «Спартак»
Бьельса ответил на слова Суареса про атмосферу в сборной Уругвая
В Охотском море обнаружили лодку с пропавшими два месяца назад людьми
В Сеуле заявили о подрыве КНДР межкорейских дорог со своей стороны
В Кремле оценили посадку американской ракеты-носителя Super Heavy
Ассистентский хет-трик Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Детройт»
Популярное видео
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Тюмень»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Пари НН»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Чайка»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Дубль Кордобы и победный мяч Мусаева на 89-й минуте: все голы РПЛ 6 октября
«Родина» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости