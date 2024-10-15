Нападающий БАТЭ Омиртаев: «Перешел из бокса в футбол, потому что люблю эту игру»

Нападающий сборной Казахстана и белорусского БАТЭ Оралхан Омиртаев рассказал о том, как попал в футбол.

«Знакомство с футболом было очень забавным. Зимой мы пришли на очередную тренировку по боксу, но ее отменили. Параллельно в зале занимались футболисты и тренер пригласил нас поиграть с ними в футбол, потому что у них не хватало людей.

После того раза меня заметил их футбольный тренер и позвал меня заниматься к ним. Не было такого, что меня с детства водили на футбольную секцию. Я просто перешел из бокса в футбол, потому что очень сильно любил играть в эту игру», — рассказал Омиртаев Meta-ratings.kz.

Омиртаев является воспитанником карагандинского «Шахтера». В данный момент нападающий выступает за БАТЭ, в котором забил четыре гола в восьми матчах чемпионата Беларуси.