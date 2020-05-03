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Новости   //    Футбол   //    Белоруссия. Высшая лига

На матче «Белшина» — «Динамо» Брест стало плохо одному из болельщиков

16:01
Игроки &quot;Динамо&quot; перед матчем. Фото ФК "Динамо" Брест.
Игроки &quot;Динамо&quot; перед матчем. Фото ФК "Динамо" Брест.
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Во время матча седьмого тура чемпионата Белоруссии «Белшина» — «Динамо» Брест (0:3) стало плохо одному из зрителей, сообщает «Прессбол».

Сообщается, что болельщику, который почувствовал недомогание на трибунах стадиона в Бобруйске, оказали помощь врачи «Динамо», после чего подоспели и врачи скорой помощи. Зрители поблагодарили медиков аплодисментами.

Чемпионат Белоруссии — единственный в Европе, который не был прерван из-за пандемии коронавируса.

Дополнительная информация:

https://www.pressball.by/news/football/356268

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