Во время матча седьмого тура чемпионата Белоруссии «Белшина» — «Динамо» Брест (0:3) стало плохо одному из зрителей, сообщает «Прессбол».

Сообщается, что болельщику, который почувствовал недомогание на трибунах стадиона в Бобруйске, оказали помощь врачи «Динамо», после чего подоспели и врачи скорой помощи. Зрители поблагодарили медиков аплодисментами.

Чемпионат Белоруссии — единственный в Европе, который не был прерван из-за пандемии коронавируса.