«Мягко говоря, безумие». Милевский — о ситуации в Белоруссии
Форвард брестского «Динамо» Артем Милевский высказал свое мнение о ситуации в Белоруссии. В стране несколько дней подряд проходят акции протеста.
«У нас в стране сейчас не особо весело, — сказал Милевский в интервью каналу «Бомбардир» на Youtube. — В Бресте ситуация спокойная, но по всем городам... Я не сильно хочу говорить на эту тему. Никогда не обсуждаю политику. Не комментирую. Происходят такие вещи... Мягко говоря, безумие. Равнодушным нельзя оставаться в такой ситуации. Мирное небо — это самое главное».
Ближайшие матчи чемпионата Белоруссии были перенесены. В качестве причины переноса указаны форс-мажорные обстоятельства.
Дополнительная информация:
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=H66vQ4vkg80&feature=youtu.be&t=1838