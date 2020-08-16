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Новости   //    Футбол   //    Белоруссия. Высшая лига

«Мягко говоря, безумие». Милевский — о ситуации в Белоруссии

04:17
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Форвард брестского «Динамо» Артем Милевский высказал свое мнение о ситуации в Белоруссии. В стране несколько дней подряд проходят акции протеста.

«У нас в стране сейчас не особо весело, — сказал Милевский в интервью каналу «Бомбардир» на Youtube. — В Бресте ситуация спокойная, но по всем городам... Я не сильно хочу говорить на эту тему. Никогда не обсуждаю политику. Не комментирую. Происходят такие вещи... Мягко говоря, безумие. Равнодушным нельзя оставаться в такой ситуации. Мирное небо — это самое главное».

Ближайшие матчи чемпионата Белоруссии были перенесены. В качестве причины переноса указаны форс-мажорные обстоятельства.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=H66vQ4vkg80&feature=youtu.be&t=1838

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