Форвард брестского «Динамо» Артем Милевский высказал свое мнение о ситуации в Белоруссии. В стране несколько дней подряд проходят акции протеста.

«У нас в стране сейчас не особо весело, — сказал Милевский в интервью каналу «Бомбардир» на Youtube. — В Бресте ситуация спокойная, но по всем городам... Я не сильно хочу говорить на эту тему. Никогда не обсуждаю политику. Не комментирую. Происходят такие вещи... Мягко говоря, безумие. Равнодушным нельзя оставаться в такой ситуации. Мирное небо — это самое главное».

Ближайшие матчи чемпионата Белоруссии были перенесены. В качестве причины переноса указаны форс-мажорные обстоятельства.